Oddi: "È ora che la società faccia chiarezza su mercato e rinnovi"
L'intervento radiofonico dell'ex Lazio Giancarlo Oddi a Radiosei
Nonostante il mercato sia ancora lontano, in casa Lazio già c’è preoccupazione per quanto riguarda la prossima sessione di gennaio, che quasi sicuramente sarà a saldo zero per la società biancoceleste.
Il mercato bloccato continua ad incombere sulla Lazio, anche per quanto riguarda il fronte dei rinnovi è bloccato: la Lazio infatti non potrà aumentare il proprio monte ingaggi. Una situazione chiaramente limitante alla luce soprattutto dei numerosi calciatori in scadenza di contratto. A commentarla è l’ex Lazio, Giancarlo Oddi, i microfoni di Radiosei.
Oddi a Radiosei
La Lazio come squadra sta dando quello che può dare. Si sta dando da fare per dare una mano alla società, poi è chiaro che alcune situazioni sono brutte perchè creano dei problemi. Ci sono diversi giocatori che dovrebbero rinnovare il contratto e questo può creare dei problemi.
Continua l'ex Lazio
Se non accade diventa complicata la situazione visto che siamo anche reduci da un blocco di mercato. Non vedo l’ora che arrivi chiarezza su questi fronti. La società deve manifestarsi, deve far capire anche alla squadra quali sono le intenzioni e le prospettive anche dei singoli. Viceversa, è normale che i giocatori pensino anche ad un futuro diverso.