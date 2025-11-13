Oddi: "È ora che la società faccia chiarezza su mercato e rinnovi"

Nonostante il mercato sia ancora lontano, in casa Lazio già c’è preoccupazione per quanto riguarda la prossima sessione di gennaio, che quasi sicuramente sarà a saldo zero per la società biancoceleste.

Il mercato bloccato continua ad incombere sulla Lazio, anche per quanto riguarda il fronte dei rinnovi è bloccato: la Lazio infatti non potrà aumentare il proprio monte ingaggi. Una situazione chiaramente limitante alla luce soprattutto dei numerosi calciatori in scadenza di contratto. A commentarla è l’ex Lazio, Giancarlo Oddi, i microfoni di Radiosei.

La Lazio come squadra sta dando quello che può dare. Si sta dando da fare per dare una mano alla società, poi è chiaro che alcune situazioni sono brutte perchè creano dei problemi. Ci sono diversi giocatori che dovrebbero rinnovare il contratto e questo può creare dei problemi.