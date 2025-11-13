Roma Women, quante assenze per Rossettini! Tre indisponibili in vista del derby

Brutte notizie in casa Roma Women, che si prepara il prossimo impegno di Serie A, dove ospiterà Tre Fontane da Lazio di mister Grassadonia per il secondo derby stagionale dopo quello andato in scena nella semifinale di Women's Cup.

Pochi giorni al derby femminile

Alle ore 15:30 della prossima domenica, la Lazio farà visita alla Roma, attualmente prima in classifica per un vero e proprio scontro diretto, dato le ultime importanti vittorie collezionate dalle biancocelesti, che hanno portato la squadra di Grassadonia al terzo posto in classifica, a pari punti con il Milan, e a -3 dal primo posto ad oggi detenuto ancora dalle giallorosse.

Tre assenze per la Roma Women

Tuttavia, per la squadra di Rossettini si prospetta uno scontro non semplice, alla luce soprattutto delle ultime notizie arrivate dall’infermeria e che riguardano da vicino alcuni innesti che saranno indisponibili nel derby contro la Lazio.

In particolare, a destare preoccupazioni, è l’assenza di Emilie Haavi: la giocatrice norvegese ha riportato una lesione al menisco mediale del ginocchio destro, che la costringerà ad un intervento chirurgico. L'esterno offensivo ha accusato l'infortunio nel corso tra della sfida della Women's Champions League tra Roma e Vålerenga: al minuto 20 è stata obbligata a chiedere il cambio dopo esser caduta a terra dolorante e aver capito di non poter più proseguire la gara. Un tegola pesante per mister Rossettini che dovrà fare a meno di un attaccante, che in campo ha sempre fatto la differenza.

Oltre ad Haavi, non saranno a disposizione di Rossettini anche Winonah Heatley - assente per espulsione nel corso dell'ultimo impegno in campionato contro la Fiorentina - e Samantha van Diemen, ferma già da due settimane per un infortunio, che l'ha costretta a finire la stagione anticipatamente.