Annullata la conferenza stampa di Allegri in vista di Napoli-Lazio

Allegri non parlerà in conferenza stampa

Come riportato da Il Corriere dello Sport, il Napoli ha annullato la conferenza stampa di Allegri che era in programma oggi alle ore 15:00. I giornalisti erano già presenti a Castel Volturno per aspettare il tecnico del Napoli, ma all'interno della sala stampa, a pochi minuti dell'inizio previsto della conferenza, è arrivato l'annuncio dell'ufficio stampa.

Il motivo

Come raccolto dal quotidiano, l'appuntamento è stato annullato perchè la squadra si trovava in ritiro. Secondo la ricostruzione di Sky, De Laurentiis ha ritenuto opportuno far tenere un profilo basso al Napoli prima della partita contro la Lazio, la scelta sarebbe una conseguenza del ritiro cominciato nella giornata di ieri e non si tratterebbe di un provvedimento punitivo.