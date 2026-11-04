Lazio, accordo Mizuno in scadenza: Napoli a 18 milioni più bonus

Il contratto della Lazio con Mizuno è in scadenza: per il club biancoceleste si aprirà la possibilità di chiedere una sponsorizzazione tecnica più generosa di quella attuale. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, Il confronto passa anche dalle cifre del Napoli, che con Armani è arrivato a 18 milioni di euro più 2,5 di bonus.

La scadenza dell’accordo tra Lazio e Mizuno

L’intesa biancoceleste si avvicina alla conclusione in una fase in cui gli accordi tecnici dei club presentano valori molto diversi. Alla scadenza, la Lazio potrà puntare a condizioni economiche migliori rispetto a quelle previste dal contratto attuale.

Tra gli accordi richiamati nel confronto figurano anche quelli della Roma con Adidas e della Fiorentina con Joma. Le cifre dei due club offrono altri riferimenti accanto al contratto della Lazio.

Il Napoli con Armani e le cifre di Milan, Roma e Fiorentina

Il Napoli ha rinnovato l’intesa con Armani dopo le prime stagioni da 9 milioni di euro più uno di bonus. Il nuovo accordo vale 18 milioni di parte fissa e altri 2,5 di bonus. Alla scadenza, prevista nel 2028 per l’intesa del 2023, è ritenuta probabile una revisione al rialzo, anche se resta da capire di quale entità. Aurelio De Laurentiis viene indicato come abile nell’ottenere condizioni favorevoli nei contratti commerciali.

Il quadro delle sponsorizzazioni entra in una nuova fase anche con l’accordo del Milan con Adidas: 500 milioni di euro in dieci anni a partire dal 2028. La Roma riceve invece 5 milioni più bonus dall’intesa con lo stesso marchio, una cifra giudicata bassa rispetto alle valutazioni degli altri club citati.

Per la Fiorentina, il contratto con Joma prevede complessivamente 20 milioni in cinque anni, pari a 4 milioni a stagione.

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