Lotito a Roma per QN: la domanda su Del Vecchio resta senza risposta

Claudio Lotito, senatore e presidente della Lazio, ieri sera era presente alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma per la presentazione di QN Media. Secondo quanto riportato da Agenzia Vista, A una domanda sull’eventuale interesse di Del Vecchio per l’acquisto di una squadra di calcio, è passato senza rispondere.

Lotito alla Galleria Nazionale di Roma

All’appuntamento sono arrivati anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Tra i presenti c’erano la premier, il presidente del Senato, leader di maggioranza e opposizione ed esponenti di primo piano dell’impresa e del giornalismo.

Il progetto editoriale di Del Vecchio

Del Vecchio ha illustrato il suo progetto: QN Media, nuovo gruppo editoriale di LMDV Capital. La presentazione riguardava anche il quotidiano nazionale QN.

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA: La domanda su una squadra di calcio