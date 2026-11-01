Napoli, due infortuni dopo la Juventus: Di Lorenzo e De Bruyne si fermano
Di Lorenzo ha riportato un risentimento all’adduttore, De Bruyne una distorsione alla caviglia. Gli assenti salgono a undici.
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Il Napoli registra due nuovi infortuni dopo la partita contro la Juventus: si sono fermati Di Lorenzo e De Bruyne. Secondo quanto riportato da SportMediaset, Il numero degli assenti azzurri sale a undici.
Le assenze prima della Juventus
Già a ridosso della sfida con i bianconeri, il Napoli aveva dovuto fare i conti con le defezioni di Hojlund e Milinkovic-Savic.
I problemi di Di Lorenzo e De Bruyne
Secondo SportMediaset, dopo la gara Di Lorenzo ha riportato un risentimento all’adduttore. Per De Bruyne si tratta invece di una distorsione alla caviglia.