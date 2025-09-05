Lazio, atteso Lotito: tra sponsor, mercato e blocchi

Il blocco estivo e la lezione imparata

Dopo un’estate segnata dallo stop forzato alle operazioni di mercato — nessun acquisto né cessione, fatta eccezione per Tchaouna — la Lazio lavora per evitare di ripetere lo stesso scenario a gennaio. La mancanza di possibilità di sostituire i partenti ha infatti paralizzato le mosse del club, costretto a restare immobile nella sessione estiva.

La trattativa con il nuovo partner

Per aggirare il rischio di un nuovo mercato a saldo zero, la società punta a chiudere un accordo di sponsorizzazione. Claudio Lotito è in trattativa con una tech company e, secondo quanto riportato da Repubblica, gli incontri e i contatti tra le parti stanno proseguendo in questi giorni. La firma sembra vicina e rappresenterebbe il passo decisivo per restituire ai biancocelesti margini di manovra in vista della sessione invernale.