La contestazione continua: poco più di 4mila tifosi presenti

Come riportato dal Corriere dello Sport, ieri allo Stadio Olimpico si è rivisto lo stesso ambiente surreale già vissuto contro il Genoa. Contro l'Atalanta erano poco più di 4.000 i tifosi presenti sugli spalti.

Protesta

Praticamente tutti gli abbonati hanno proseguito la contestazione contro il presidente Lotito non varcando i cancelli dello Stadio Olimpico. Molti hanno deciso di vedere la partita a Ponte Milvio dove prima della partita è comparso uno striscione, tra i tanti, che recitava: “estremo atto d'amore”

Appello

La contestazione non accenna a fermarsi. Marusic ai microfoni del post-partita ha lanciato un appello ai tifosi della Lazio: “Per noi giocatori i tifosi sono molto importanti e vedere lo stadio vuoto pesa troppo. Voglio dire a nome mio e di tutta la squadra che abbiamo bisogno di loro, speriamo tornino”.

Nei prossimi giorni i gruppi del tifo organizzato si riuniranno nuovamente per decidere come si andrà avanti: la contestazione continua, resta da capire la forma.