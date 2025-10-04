Lazio-Torino, Dia nel pre: "Oggi dobbiamo fare tre punti. Abbiamo un buon feeling con Taty"

In vista del match pomeridiano tra Lazio e Torino, ai microfoni di DAZN e Lazio Style Channel, è intervenuto Boulaye Dia, colui che, la scorsa partita, ha firmato il secondo gol dei biancocelesti contro il Genoa.

La sfida di questo pomeriggio potrebbe essere determinate per il proseguimento del campionato della Lazio ed è per questo motivo che ci si aspetta una prestazione simile a quella vista contro il Verona e allo Stadio Luigi Ferraris.

Ecco le dichiarazioni del Taty.

Le parole di Dia a DAZN

E' sempre una delusione perdere un derby a casa. Dobbiamo lavorare per essere pronti nella prossima gara.

Tu e Castellanos siete i due pilastri in attacco, come mai state così bene insieme?

Lui sa giocare bene a calcio e ogni giocatore ha la sua importanza per la squadra. Dobbiamo giocare insieme per trovare il miglior feeling.

Ritrovi Baroni: cosa ti ha lasciato e quanto è importante batterlo oggi?

E' importante. E' da tanto che non vinciamo due partite consecutive ed oggi dobbiamo battere i nostri avversari. Baroni mi ha aiutato molto, ma oggi è un nostro avversario: il calcio è così.

Le parole di Dia a LSC