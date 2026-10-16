Grassadonia: "Sabato ci sarà la terza giornata...la squadra si sta preparando molto bene..."

Le parole di Grassadonia

In occasione del match che la Lazio Women giocherà contro la Ternana domani alle ore 17:00, il tecnico Grassadonia è intervenuto ai microfoni di Lazio Style.

L'intervista

È una squadra con dei principi chiari, mentalità importante, voglia di capire. Siamo tanti contenti, in due giornate abbiamo raccolto solamente un punto. Sabato ci sarà la terza giornata, andremo su un campo molto difficile, ma la squadra si sta preparando molto bene e siamo fiduciosi.

Sul derby e Consolini

È stata una prova importante da parte di tutte. Nel primo tempo la squadra ha fatto davvero bene, con coraggio e personalità. Consolini era all'esordio con noi dopo quattro giorni e si è fatta trovare pronta, senza paura. L'avere annullato Piemonte la dice tutta sulla gara di questa ragazza. Siamo contenti di lei ma anche di tutte le altre che piano piano stanno crescendo.

Che partita si aspetta?