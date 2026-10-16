Maldini sull’incidente: «Ho fatto una cavolata». La precisazione dell’ex Lazio

Daniel Maldini è tornato a parlare dell’incidente in cui è stato coinvolto dopo la trasferta di Bergamo con il Cagliari. In un’intervista a Sky Sport, l’ex calciatore della Lazio ha ammesso il proprio errore, ma ha ribadito che nel suo sangue non erano presenti sostanze stupefacenti.

Maldini torna sull’incidente dopo Bergamo

L’episodio ha segnato il suo notevole inizio di stagione con i sardi. Maldini ha riconosciuto la propria responsabilità per quanto accaduto, distinguendola però da ciò che sostiene di non aver fatto: «Ho fatto una cavolata e giustamente pago per quello che ho fatto. Però credo sia giusto che io non paghi per cose che non ho fatto».

La precisazione sulle sostanze

Nel tornare sulla vicenda, il calciatore ha ribadito la propria posizione sull’assenza di sostanze stupefacenti nel sangue. «Adesso si saprà la verità, e la verità si sa», ha aggiunto nell’intervista.

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