Lazio Women-Genoa, Goldoni: "Abbiamo sofferto ma abbiamo dimostrato che possiamo farcela"

Un'ottima giornata per la Lazio Women del mister Gianluca Grassadonia, infatti, grazie ai palloni mandati in rete da Simonetti e Goldoni, su assist di Piemonte e Le Bihan, la rosa biancoceleste è riuscita a sconfiggere il Genoa nel primo incontro casalingo della stagione 2025/2026. Per festeggiare e commentare la vittoria, Eleonora Goldoni ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club.

Le dichiarazioni di Eleonora Goldoni ai microfoni ufficiali del club biancoceleste

La vittoria della Lazio Women al Fersini contro il Genoa

Una grande gioia perché questa squadra continua a dimostrare, dimostriamo a noi stesse che valiamo. È la seconda vittoria in campionato, sono molto contenta.

Se ci sono dei limiti da colmare

Cercare sempre di limare le nostre lacune e limiti, come dice il mister non siamo fatte per le cose ordinarie ma straordinarie. Abbiamo sofferto, ma l’abbiamo portata a casa.

Il cambio al 46' con Castiello

Cambiare 2/3 per il centrocampo non è facile, ma abbiamo imparato ad adattarci e così è stato. Ci sono stati minuti di difficoltà, ma la vittoria è la dimostrazione che possiamo farcela.

Riguardo il gol subito poco prima del termine dell'incontro