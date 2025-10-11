Lazio Women-Genoa, Castiello: "Sono tre punti sporchi ma è la prima in casa. Juventus?..."

Antonietta Castiello, centrocampista e capitano della Lazio Women, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club biancoceleste al termine dell'incontro delle aquile contro il Genoa, terminato con il trionfo del club di Grassadonia grazie alle reti di Simonetti e Goldoni.

Le dichiarazioni di Antonietta Castiello nel post Lazio-Genoa

Sul trionfo della Lazio Women

Penso che non sia stata una prestazione ottima però l'importante è sempre portare i 3 punti a casa, è sempre la prima che giochi in casa quindi è un po' un 50 e 50. C'è l'adrenalina di iniziare bene però è la prima partita che giochi davanti ai tuoi tifosi quindi ce l'hai un po' di punti interrogativi però è andata bene. Punti sporchi ma sono sempre tre punti, contano uguale.

Se si recupererà qualcuno per l'incontro con la Juventus

Mi auguro di sì però penso che abbiamo dimostrato che, nonostante i tanti infortuni, le ragazze che entrano al posto di chi gioca di più sono sempre pronte e questa è la risposta che la squadra c'è e che qualsiasi persona gioca non diminuisce la prestazione.

L'attacco con Piemonte e Le Bihan

Martina se sta in partita te ne fa gran parte, Le Bihan è una fuoriclasse. È una fortuna averla qui, diciamo che palla a loro stai sicuro. Siamo sei centrocampiste, togliendo gli infortuni, con caratteristiche diverse.

Che Juventus si aspettano

Sicuramente me l'aspetto arrabbiata perché erano abbastanza nervose quando abbiamo vinto lì da loro, quindi noi saremo più nervose di loro e sarà una grande partita, sempre con rispetto ovviamente.

Se si punta alla top 3 del Campionato

Sono scaramantica quindi non lo dico però l'hai detto tu e va bene così. Ci piace parlare poco e far parlare il campo il più possibile.

La differenza con l'inizio di stagione 2024/2025