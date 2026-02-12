Bologna-Lazio, le pagelle dei quotidiani: Chiffi bocciato

Dopo la notte vincente che ha visto la Lazio avere la meglio sul Bologna e, grazie alla lotteria dei rigori, staccare il pass per la semifinale, restano ancora diverse perplessità soprattutto sull'operato del direttore di gara.

Chiffi si è reso protagonista di una mancata sanzione ai danni di Ferguson: l'episodio chiave arriva quando Dele-Bashiru, lanciato verso la porta avversaria, viene trattenuto in maniera prolungata dal difensore rossoblù. Il nigeriano perde l'equilibrio e cade a terra, ma il direttore di gara, lontano dall'azione non interviene.

Chiffi bocciato dai quotidiani

A molti è parso evidente che mancasse un cartellino rosso ai danni del giocatore del Bologna. Diversi quotidiani si sono infatti espressi in maniera critica: Il Messaggero, nell'edizione odierna, ha assegnato un 4 all'arbitro, mentre il Corriere dello Sport è stato più clemente con un 5, sottolineando il suo consueto modus operandi: “decidere di non decidere”.

Dubbio Lucumí-Isaksen

Altro episodio dubbio riguarda il fallo di Lucumí su Isaksen: anche in quel caso il direttore di gara avrebbe potuto fischiare almeno un fallo, anche se erano presenti gli estremi per un cartellino giallo ai danni del difensore rossoblù.