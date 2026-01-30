Lazio, Pedro: "Il gol lo dedico ai tifosi, loro sono la cosa più bella che c'è alla Lazio"

Pedro è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il risultato e la prestazione della rosa in Lazio-Genoa, terminata con il trionfo delle aquile

Michelle De Angelis /
Pedro
Pedro - Fraioli

Pedro è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il risultato e la prestazione della rosa in Lazio-Genoa, terminata con il trionfo delle aquile.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Le dichiarazioni di Pedro a Dazn

La vittoria contro i rossoblù 

Siamo contenti, una vittoria importante per noi, non potevamo sbagliare. Peccato per i tifosi, ma la vogliamo dedicare a loro che sono sempre con noi. 

La corsa sotto la Nord deserta

Volevo dedicare il gol a loro, sono importanti per noi, sono la cosa più bella che c’è alla Lazio, è un peccato questa situazione difficile. La vittoria è per loro, dobbiamo continuare così e andare avanti.

Basic in conferenza: "Ho accettato l'offerta di rinnovo…"
Lazio-Genoa, Basic: "Tre punti che ci daranno tutto l’entusiasmo che ci serve per la stagione"