Lazio, Pedro: "Il gol lo dedico ai tifosi, loro sono la cosa più bella che c'è alla Lazio"

Pedro è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il risultato e la prestazione della rosa in Lazio-Genoa, terminata con il trionfo delle aquile.

Siamo contenti, una vittoria importante per noi, non potevamo sbagliare. Peccato per i tifosi, ma la vogliamo dedicare a loro che sono sempre con noi.

Volevo dedicare il gol a loro, sono importanti per noi, sono la cosa più bella che c’è alla Lazio, è un peccato questa situazione difficile. La vittoria è per loro, dobbiamo continuare così e andare avanti.