Udinese-Lazio, manca poco alla vendita dei tagliandi: tutte le informazioni
Tra poco parte la vendita dei tagliandi per la gara Udinese-Lazio, in programma sabato 27 dicembre alle ore 18:00, ecco tutte le informazioni
La Società Udinese ha annunciato quando inizierà la vendita dei tagliandi per la gara tra la Lazio e il club guidato dal mister Kosta Runjaic, in programma sabato 27 dicembre alle ore 18:00.
Udinese-Lazio: la vendita dei tagliandi
L’Udinese Calcio informa i tifosi biancocelesti che dalle ore 16:00 di oggi mercoledi 17 dicembre, saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A Enilive Udinese-Lazio di sabato 27 dicembre delle ore 18:00, presso il Bluenergy Stadium di Udine.
Capienza del Settore Ospiti 1.330 posti; in caso di sold out del settore, sarà possibile comprare i biglietti della Curva Sud P1 e P2.
Prezzo del biglietto: Intero 35 € più prevendita.
Canale di vendita: Online e presso le agenzie Ticketone;
Chiusura delle vendite alle ore 19:00 di venerdi 26 dicembre.
Altre informazioni
Per richiedere l’introduzione di striscioni o altro materiale o richiedere un accredito per disabili, clicca qui;
Regolamento d’uso dello stadio;