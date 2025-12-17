Dalla Palma: "Ciò che è successo al NASDAQ è inutile…"

Ieri la Lazio nella veste di Enrico Lotito ha partecipato alla cerimonia della campanella al NASDAQ, che testimonia la fine delle contrattazioni. L'evento ha sicuramente avuto un impatto importante per la Lazio che ora spera di allargare il proprio business anche oltreoceano.

Ciò che è avvenuto ieri però porta comunque dietro ancora tante ombre ed aspetti da chiarire a partire dal futuro biancoceleste. Alberto Dalla Palma sulle frequenze di Radio Laziale ha commentato l'evento di ieri al NASDAQ.

Le parole di Alberto Dalla Palma al NASDAQ

Al NASDAQ è successo qualcosa di inutile che non dà prospettive. Non vorrei che qualcuno si possa illudere che la Lazio si possa quotare in borsa a New York, perché l'unico modo è appoggiarsi ad un'altra società.

Sulla cerimonia della campanella al NASDAQ

Per fare una cosa simile puoi avere due qualità: o paghi per suonare la campanella oppure tramite agganci. Vedremo i prossimi bilanci di questo sono molto curioso.

Sul mercato bloccato

Alla Lazio servirebbe sbloccare il mercato, fare qualcosa che le consenta di competere per traguardi che i tifosi meritano. Servirebbe lo sponsor, servirebbe continuare l'iter per il Flaminio, non suonare la campanella al NASDAQ perché non avrà sviluppi di alcun tipo.

Sponsor