Cardone: "Rosso per Basic? La Lazio farà ricorso ma per ora salterà due gare"

Giulio Cardone ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei per esprimersi riguardo l'accordo tra la Società e Nasdaq, il rosso dato da Marchetti a Basic nel corso di Parma-Lazio e sul mercato di gennaio

L'accordo Nasdaq-Lazio

Gesto simbolico quello di ieri, molto pompato dalla Lazio a livello mediatico; non eravamo abituati a tanti comunicati e video. Il Nasdaq è un listino tecnologico, quindi eventualmente la Lazio dovrebbe legarsi ad una società che abbia a che fare con quel ramo per entrare in borsa.

Il mercato di gennaio

Sarri chiede rinforzi in tre ruoli, quindi dal mercato ci sia aspetta quello. Basta che il ds di turno non trovi all’ultimo il no di Lotito. Ora, per esempio, si parla di un’offerta di 22,5 dal Flamengo per Castellanos ma Lotito chiede 40 milioni; deve esserci qualcuno che ne ha offerti 38, altrimenti così si fatica ad arrivare alle cifre che chiede il presidente.

Il rosso per Toma Basic