Germoni: "I miei ricordi nel settore giovanile biancoceleste e in Primavera"

L'intervento a Tridente podcast di Luca Germoni, ex difensore della Primavera biancoceleste, e attuale giocatore in forza all'Asd Aranova. L'ex calciatore laziale ha ricordato alcuni momenti in cui vestiva la maglia laziale, sin dai suoi esordi nel settore giovanile.

Io sono arrivato alla Lazio dopo due anni di Romulea, ho fatto 14 anni con il mister Inzaghi, sono andato in primavera con lui e poi mi ha portato fino alla prima squadra. A livello di calciatori, quando ero io in prima squadra, ce n'erano perché comunque c'erano due campioni del mondo come Klose e Biglia, una roba pazzesca, perché soprattutto Klose a me ha impressionato, una persona fantastica, un giocatore, vabbè. Io, essendo partito da piccolino dalla Lazio, diciamo era un po' come coronare un sogno, perché lì, quando arrivi a quel livello, capisci che comunque stai facendo qualcosina di importante.