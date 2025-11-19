Azzurre, sono cinque le biancocelesti convocate da mister Soncin

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali maschili, è tempo anche per le federazioni femminili scendere in campo per i prossimi appuntamenti che le vedranno protagoniste. In particolare, le Azzurre, guidate da Andrea Soncin, sono pronte a volare negli Stati Uniti d’America per le due amichevoli in programma contro l’Orlando, prevista il prossimo 29 novembre, e contro il Fort Lauderdale, in programma invece il 2 dicembre.

È proprio negli States che si chiuderà il calendario del 2025 per la nazionale italiana femminile, che si prepara alle prossime qualificazioni ai mondiali in programma a marzo 2026.

Cinque biancocelesti convocate

In occasione dei due impegni in Florida, ben cinque calciatrici biancocelesti sono state convocate dal commissario tecnico: Francesca Durante, Elisabetta Oliviero, Federica D’Auria, Eleonora Goldoni, e Martina Piemonte.

Lazio, lo sguardo già rivolto all'Inter

In attesa della sosta per impegni delle nazionali femminili, la Lazio di Grassadonia scenderà in campo la prossima domenica allo stadio Mirko Fersini di Formello per affrontare l’Inter alle ore 12:30. Reduci da una pesante sconfitta nell’ultima giornata di campionato - che ha visto trionfare nel derby capitolino le giallorosse di Rossettini - le biancocelesti sono pronte a scaldare i motori, in vista di una sfida fondamentale in ottica classifica.

Azzurre, le 28 convocate da Soncin