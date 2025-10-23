Nedved ai tifosi della Roma: ”Siete fortunati..” E sul derby
L’ex fuoriclasse ceco elogia Gasperini, commenta il Viktoria Plzeň e analizza il momento del calcio italiano tra Juve e derby di Roma
Pavel Nedved è tornato a respirare l’atmosfera dell’Olimpico, questa volta non da protagonista in campo ma da rappresentante della Federazione ceca. Intervistato da Sky Sport, l’ex numero 11 bianconero ha parlato con emozione del suo legame con il Viktoria Plzeň, club dove iniziò a muovere i primi passi da calciatore:
“Conosco bene il Viktoria, seguo diversi loro giocatori per la nazionale. Ho iniziato a giocare lì a 14 anni, per me è un piacere essere qui con loro. È una squadra che sta cambiando modulo, ora gioca a quattro con un’impostazione più offensiva, anche se qualche difficoltà difensiva resta. Peccato non abbiano solo giocatori cechi, ma è bello vederli crescere.”
Su Gasperini
“Ho sempre amato il calcio di Gasperini: aggressivo, coraggioso, pieno di duelli. Roma è fortunata ad avere un allenatore come lui, di livello assoluto.”
Serie A, Juve e Nazionale: lo sguardo lucido della “Furia Ceca”
L’ex Pallone d’Oro non ha nascosto la propria attenzione verso la Serie A, un campionato che continua a seguire con affetto e curiosità.
“Ho parlato con Balzaretti poco fa: il campionato italiano oggi è molto equilibrato, si è alzato il livello generale, anche se continuo a vedere l’Inter leggermente avanti alle altre.”
Riguardo alla Juventus, Nedvěd ha espresso fiducia nella rinascita della squadra:
“Ho visto la reazione dopo Madrid. So quanto sia dura giocare per la Juve: lì devi dare sempre tutto, altrimenti non resisti. Serve tempo, ma torneranno quelli di una volta.”
Un pensiero sul Mondiale
“Mi auguro che l’Italia riesca a qualificarsi. È una nazionale che merita di esserci. L’unica cosa che spero è di non trovarla contro ai playoff”
ha concluso sorridendo la “Furia Ceca”, tra nostalgia e passione per il calcio italiano.