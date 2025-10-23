Nedved ai tifosi della Roma: ”Siete fortunati..” E sul derby

Pavel Nedved è tornato a respirare l’atmosfera dell’Olimpico, questa volta non da protagonista in campo ma da rappresentante della Federazione ceca. Intervistato da Sky Sport, l’ex numero 11 bianconero ha parlato con emozione del suo legame con il Viktoria Plzeň, club dove iniziò a muovere i primi passi da calciatore:

“Conosco bene il Viktoria, seguo diversi loro giocatori per la nazionale. Ho iniziato a giocare lì a 14 anni, per me è un piacere essere qui con loro. È una squadra che sta cambiando modulo, ora gioca a quattro con un’impostazione più offensiva, anche se qualche difficoltà difensiva resta. Peccato non abbiano solo giocatori cechi, ma è bello vederli crescere.”