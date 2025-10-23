Lazio, idea Ilić: Sarri lo rivuole dopo gli anni di Verona

Il nome di Ivan Ilić, centrocampista del Torino, è tornato a circolare con insistenza in casa Lazio. Il tecnico Maurizio Sarri conosce bene il giocatore, avendolo apprezzato durante la sua esperienza al Verona, quando il serbo si era imposto come uno dei giovani più promettenti del campionato. La sua intelligenza tattica, la capacità di palleggio e la visione di gioco lo rendono un profilo ideale per il sistema di gioco del tecnico toscano, sempre alla ricerca di interpreti in grado di garantire qualità e ritmo nella costruzione del gioco. Nonostante il suo ruolo chiave nel Torino di Baroni, Ilić potrebbe rappresentare una tentazione per la Lazio, che continua a monitorare possibili rinforzi in mezzo al campo in vista della prossima stagione.

Le parole di Cristiano Sala e il confronto con Insigne

A commentare l’ipotesi di un trasferimento di Ilić nella Capitale è stato Cristiano Sala, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale. Il giornalista ha sottolineato quanto la presenza di Sarri possa essere determinante nelle scelte di mercato del club:

“Se Ilić lo volesse Sarri, allora mi fiderei completamente. Se fosse un’idea di qualcun altro, avrei più dubbi. Parliamo comunque di uno dei giocatori più interessanti degli ultimi anni. La Lazio ha spesso cercato di rilanciare calciatori di qualità che avevano bisogno di un nuovo inizio.”

Ilic - Depositphotos

Sala ha poi aggiunto una riflessione più personale:

“Tra Ilić e Insigne, preferirei Insigne, ma capisco che il profilo del serbo possa rispondere meglio alle esigenze tattiche del mister.”

L’interesse per Ilić conferma come la Lazio stia valutando con attenzione ogni mossa sul mercato, cercando di combinare esperienza, talento e coerenza con la filosofia di gioco di Sarri.