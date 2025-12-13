Noslin: "Io lavoro duramente ogni giorno per migliorare e per fare il meglio per la Lazio"
Tijjani Noslin ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e LSC al termine della gara Parma-Lazio
Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Tijjani Noslin ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e LSC al termine della gara Parma-Lazio.
Le dichiarazioni di Noslin a Dazn
Per me quest’anno è stato molto difficile, ho cercato di sfruttare ogni minuto. Oggi abbiamo conquistato tre punti veramente importanti. Come si festeggia? Tutti insieme.
Le dichiarazioni di Noslin a LSC
Sono molto contento, come tutta la squadra. La cosa più importante sono i tre punti, abbiamo fatto un grande lavoro in nove. È stata una serata bellissima, ora testa alla Cremonese.
Se questo è il vero Noslin
Sono sempre stato qui, rispondo come Neres. Io lavoro duramente ogni giorno per migliorare e per fare il meglio per la Lazio.