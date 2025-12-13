Noslin: "Io lavoro duramente ogni giorno per migliorare e per fare il meglio per la Lazio"

Tijjani Noslin ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e LSC al termine della gara Parma-Lazio.

Per me quest’anno è stato molto difficile, ho cercato di sfruttare ogni minuto. Oggi abbiamo conquistato tre punti veramente importanti. Come si festeggia? Tutti insieme.

Sono molto contento, come tutta la squadra. La cosa più importante sono i tre punti, abbiamo fatto un grande lavoro in nove. È stata una serata bellissima, ora testa alla Cremonese.