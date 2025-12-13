Parma-Lazio, Cataldi: "Eravamo in nove ma non abbiamo subito. Tifosi?..."
Danilo Cataldi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e LSC al termine della gara Parma-Lazio
Le dichiarazioni di Cataldi a Dazn
C’era qualcosa di positivo, sai quando si respira qualcosa di diverso, anche se era una situazione delicata. C’era la sensazione che si poteva in qualche modo portare a casa. È stata una partita tosta, però questa vittoria ci dà tanto.
L'assist per Noslin
In quel momento, sono sensazioni che hai nel campo, ho aspettato una pressione da dietro, ho cercato di evitarla. Ho provato a mandare Dele ma la palla era corta. Ho cercato di mantenere una lucidità per aiutare la squadra, quando vai in overperforming, vai fuori giri e diventa difficile. In quel momento, non serviva.
