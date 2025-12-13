Parma-Lazio, Cataldi: "Eravamo in nove ma non abbiamo subito. Tifosi?..."

Danilo Cataldi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e LSC al termine della gara Parma-Lazio.

In quel momento, sono sensazioni che hai nel campo, ho aspettato una pressione da dietro, ho cercato di evitarla. Ho provato a mandare Dele ma la palla era corta. Ho cercato di mantenere una lucidità per aiutare la squadra, quando vai in overperforming, vai fuori giri e diventa difficile. In quel momento, non serviva.