Juventus-Lazio, i biancocelesti sfiorano la vittoria: i loro post sui social

Una serata complicata per le aquile che nonostante un vantaggio iniziale, portato dalle reti di Pedro e Isaksen, hanno affrontato una Juventus carica e determinata a non essere sconfitta in casa. Le occasioni sprecate da Dele-Bashiru e Noslin non hanno aiutato la situazione, infatti, dopo il gol di McKennie è arrivato quello di Kalulu all'ultimo respiro, che ha permesso alla Lazio di uscire dall'Allianz Stadium con soltanto un punto conquistato. Nonostante il risultato, la formazione guidata da Sarri si porta a casa la consapevolezza di essere scesa in campo con una grande energia e di essere riuscita a pareggiare con una squadra che occupa la 4a posizione in classifica. Al termine della gara, alcuni calciatori hanno pubblicato dei post sui social.

