Juventus-Lazio, i biancocelesti sfiorano la vittoria: i loro post sui social

La rosa biancoceleste ha pubblicato alcuni post al termine dell'incontro con la Juventus, terminato con un pareggio

Una serata complicata per le aquile che nonostante un vantaggio iniziale, portato dalle reti di Pedro e Isaksen, hanno affrontato una Juventus carica e determinata a non essere sconfitta in casa. Le occasioni sprecate da Dele-Bashiru e Noslin non hanno aiutato la situazione, infatti, dopo il gol di McKennie è arrivato quello di Kalulu all'ultimo respiro, che ha permesso alla Lazio di uscire dall'Allianz Stadium con soltanto un punto conquistato. Nonostante il risultato, la formazione guidata da Sarri si porta a casa la consapevolezza di essere scesa in campo con una grande energia e di essere riuscita a pareggiare con una squadra che occupa la 4a posizione in classifica. Al termine della gara, alcuni calciatori hanno pubblicato dei post sui social. 

La rosa biancoceleste sui social 

