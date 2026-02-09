Spalletti: "Non sento la rivalità con la Lazio. Maldini può diventare fondamentale"

Il mister Luciano Spalletti si è espresso a Mixed Zone per commentare il pareggio ottenuto dalla Juventus nella gara contro la Lazio all'Allianz Stadium.

Le squadre hanno giocato una bella partita, io so come Sarri è bravo a organizzare le squadre. Le difficoltà c’era già prima di andare a giocare contro una squadra allenata da lui. È chiaro che bisogna tentare il ritmo e di andare a fare la partita, in questo bisogna anche mantenere un certo equilibrio perché poi loro quando riconquistano sanno dove andare a finire l’azione. Purtroppo era un pericolo che si correva e abbiamo pagato un conto altissimo.