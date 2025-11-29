Fabiani nel pre: “Abbiamo incontrato Sarri per fare un punto. Dico ai tifosi di stare tranquilli"

Ai microfoni di Dazn, Lazio Style Radio e Sky Sport è stato proprio il direttore sportivo, Angelo Fabiani, a rilasciare alcune dichiarazioni nel pre partita di Milan-Lazio.

Stadio Flaminio? Io mi auguro che finalmente, e non soltanto per il Flaminio, che un qualcosa di muova su tutto il territorio nazionale, perché un club come la Lazio non può prescindere su uno stadio di proprietà. Ma non vale solo sulla Lazio, vale per anche l'Europa. Situazione del Flaminio? Ci sono interlocuzioni con il comune di Roma e stanno andando avanti. Credo che questo sogno si possa realizzare davvero.

Durante la sosta del campionato abbiamo incontrato Sarri con il presidente. Abbiamo fatto il punto della situazione, un programma sviluppare, che significa far crescere ancora di più questa squadra. Individuare quei ruoli richiesti dal mister. Cessioni per gennaio? Se si parla di costruzione, difficilmente si manda via un giocatore funzionale, ma il calcio è come il denaro: non dorme mai. Stiamo valutando tutte le situazioni, ma la nostra volontà è non cedere i pezzi migliori.

Mercato? La situazione è chiarissima. Lungo colloquio con il presidente e il mister, abbiamo fatto valutazioni sul discorso del mercato per rinforzare : un impulso a un progetto nuovo partito da zero. Il calcio si fa con i soldi e le idee, il presidente ci ha rassicurato sul poter fare il mercato. La cosa che cercheremo di trattenere sono i pezzi migliori, come voluto da Sarri. Non è stato facile fare a meno dei Milinkovic, dei Luis Alberto, e degli Immobile, abbiamo fatto molto e dico ai tifosi di stare tranquilli, lavoriamo sotto traccia per il bene dei tifosi e del club. Cosa c'è in cima alla lista dei desideri di Sarri? Non dico neanche sotto tortura chi ho in mente. Insigne? Inquadrato come over e bisogna fare valutazioni, vediamo gli spazi di manovra con gli over.