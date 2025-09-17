Luis Alberto e Milinkovic-Savic di nuovo insieme: "Che bei ricordi"

In occasione della AFC Champions League i due ex Lazio si sono ritrovati sul rettangolo di gioco, ma questa volta da avversari: Milinkovic-Savic con la maglia dell'Al-Hilal - guidata sempre dall'ex biancoceleste Simone Inzaghi - e Luis Alberto con l'Al Duhail.

Luis Alberto e Milinkovic-Savic di nuovo insieme

I due ex calciatori biancocelesti sono stati ritratti - insieme all'ex staff medico laziale composto da Enrico Allavena, Claudio Spicciariello e Fabio Ripert - in un selfie poi pubblicato dallo stesso spagnolo, che ha anche scritto: "Che bei ricordi mi vengono con questo gruppo!". Una foto che ha fatto commuovere molti tifosi laziali, vedendo una réunion degli ex beniamini.

La foto