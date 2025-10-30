Stasera in campo Pisa e Lazio per la 9ª giornata di campionato: probabili formazioni

La Lazio si prepara alla delicata trasferta di Pisa con l’obiettivo di dare continuità al momento positivo delle ultime settimane. Dopo la vittoria prestigiosa contro la Juventus e il ritorno alla solidità difensiva, i biancocelesti vogliono confermare di essere una squadra matura e compatta, capace di affrontare con determinazione anche le sfide apparentemente più alla portata. La concentrazione a Formello è massima: Sarri sa che la partita in Toscana sarà un vero banco di prova per il carattere della squadra, in grado di rivelare se la rincorsa a un piazzamento europeo è ancora pienamente possibile. Al di là degli schemi e delle scelte tecniche, grande attenzione sarà rivolta alla mediana, che nelle ultime uscite si è dimostrata non solo equilibrata, ma anche sorprendentemente produttiva, con gol e assist decisivi che hanno contribuito in maniera significativa ai risultati del gruppo. L’attenzione dei tifosi, pur senza poterli avere al seguito, resta alta: tutti vorranno capire quale sarà la formazione scelta da Sarri e quali interpreti saranno chiamati a fare la differenza in questa sfida che può diventare un vero spartiacque della stagione.



Lazio - Fraioli

