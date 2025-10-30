Stasera in campo Pisa e Lazio per la 9ª giornata di campionato: probabili formazioni
I probabili 11 di Sarri e Gilardino per il match di questa stasera
La Lazio si prepara alla delicata trasferta di Pisa con l’obiettivo di dare continuità al momento positivo delle ultime settimane. Dopo la vittoria prestigiosa contro la Juventus e il ritorno alla solidità difensiva, i biancocelesti vogliono confermare di essere una squadra matura e compatta, capace di affrontare con determinazione anche le sfide apparentemente più alla portata. La concentrazione a Formello è massima: Sarri sa che la partita in Toscana sarà un vero banco di prova per il carattere della squadra, in grado di rivelare se la rincorsa a un piazzamento europeo è ancora pienamente possibile. Al di là degli schemi e delle scelte tecniche, grande attenzione sarà rivolta alla mediana, che nelle ultime uscite si è dimostrata non solo equilibrata, ma anche sorprendentemente produttiva, con gol e assist decisivi che hanno contribuito in maniera significativa ai risultati del gruppo. L’attenzione dei tifosi, pur senza poterli avere al seguito, resta alta: tutti vorranno capire quale sarà la formazione scelta da Sarri e quali interpreti saranno chiamati a fare la differenza in questa sfida che può diventare un vero spartiacque della stagione.
