Il Como batte il Genoa e aggancia la Roma in classifica
La squadra di Fabregas ritrova i tre punti, battuto il Genoa di De Rossi
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Prosegue questa domenica di Serie A: dopo la gara delle 12:30 terminata 0-0 tra Fiorentina e Sassuolo, alle ore 15:00 è andata in scena Genoa-Como. Torino-Inter e Milan-Juventus chiuderanno il programma di giornata.
Serie A, Genoa-Como
Dopo un mini periodo non semplice dal punto di vista dei risultati, il Como di Fabregas è tornato a vincere: battuto il Genoa di De Rossi. Ad aprire le danze è stato Douvikas, a chiudere i giochi invece ci ha pensato Diao nella ripresa. Il Como con questa vittoria torna quinto in classifica con gli stessi punti della Roma.