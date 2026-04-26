Il Como batte il Genoa e aggancia la Roma in classifica

Prosegue questa domenica di Serie A: dopo la gara delle 12:30 terminata 0-0 tra Fiorentina e Sassuolo, alle ore 15:00 è andata in scena Genoa-Como. Torino-Inter e Milan-Juventus chiuderanno il programma di giornata.

Pallone Serie A - Proietto

Serie A, Genoa-Como

Dopo un mini periodo non semplice dal punto di vista dei risultati, il Como di Fabregas è tornato a vincere: battuto il Genoa di De Rossi. Ad aprire le danze è stato Douvikas, a chiudere i giochi invece ci ha pensato Diao nella ripresa. Il Como con questa vittoria torna quinto in classifica con gli stessi punti della Roma.