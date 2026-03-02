Lazio, attacco a secco: i numeri di una crisi profonda. I riflettori puntano Ratkov

La sconfitta contro il Torino ha messo a nudo le enormi difficoltà del reparto offensivo biancoceleste, apparso ancora una volta privo di idee e cattiveria agonistica. I dati delineano un quadro preoccupante: la squadra è rimasta senza segnare per tre partite consecutive in Serie A, un digiuno realizzativo che non si registrava dai tempi della gestione Inzaghi nel maggio 2021.

Il caso Ratkov e il flop dei centravanti

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, sotto i riflettori è finita soprattutto la prestazione di Ratkov, apparso totalmente fuori dal gioco nei 45 minuti disputati. I numeri del centravanti sono impietosi: appena 9 palloni toccati e un'unica conclusione terminata lontana dallo specchio della porta, confermando le perplessità sulla sua attuale preparazione per certi livelli. Il dato più allarmante riguarda però l'intero reparto: nel 2026 i centravanti della Lazio non hanno ancora trovato la via del gol, lasciando la squadra con il peggior attacco tra le prime dieci della classe.

Record negativi e sterilità offensiva

I problemi della Lazio non riguardano solo i singoli, ma un'incapacità cronica di pungere che dura da inizio stagione. In ben 14 partite su 27 i capitolini non sono riusciti a segnare, e il miglior marcatore della squadra vanta appena 3 reti, il dato più basso registrato dal club nell'ultimo decennio. Con una media realizzativa così bassa, la formazione di Sarri dovrà trovare rapidamente nuove soluzioni tattiche per evitare di scivolare ulteriormente in classifica.