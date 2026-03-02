Lazio, testa all'Atalanta: importanti cambi in attacco e sulla fascia

Se il percorso in Campionato sembra ormai deciso, in Coppa Italia c'è ancora un briciolo di speranza, anche se il percorso sarà turbolento, a cominciare dalla semifinale di mercoledì contro l'Atalanta. Con ritmi serratissimi tra scarico e rifinitura, il gruppo si ritrova a Formello per definire i dettagli tattici e valutare le condizioni dei singoli. Lo staff tecnico monitorerà con estrema attenzione le "pedine preziose" nelle prossime 48 ore, sperando di avere tutti a disposizione per una gara che richiede il massimo sforzo collettivo.

La novità in attacco

Come riportat dall'edizion odiern de Corriere dello Sport, dopo l'impiego nell'ultimo match, le quotazioni di Ratkov sono in discesa, lasciando spazio a Noslin che si candida seriamente per una maglia da centravanti titolare. Sulle fasce si prepara il ritorno di Isaksen a destra, mentre Daniel Maldini resta sotto osservazione per capire se potrà scendere in campo dal primo minuto. La strategia di gara terrà conto anche della gestione delle energie, con staffette già studiate.

​Ballottaggi in mediana e in difesa

A centrocampo, con Basic non ancora al top della condizione, è aperto il duello tra Belahyane e Dele-Bashiru per affiancare gli inamovibili Cataldi e Taylor. Nel reparto difensivo arrivano conferme per Romagnoli e Marusic, mentre sulla fascia sinistra si profila un cambio della guardia: Tavares sembra aver sorpassato Pellegrini nelle preferenze del tecnico per presidiare la corsia mancina. Le condizioni di Gila, invece, sono ancora da monitorare.