Allegri torna sulla Lazio: “Siamo stati eliminati per un angolo che non c’era”
Le parole del tecnico dei rossoneri sull’eliminazione in Coppa Italia contro la Lazio
Photo by Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images via Onefootball
In occasione della conferenza stampa pre Torino-Milan, il mister Massimiliano Allegri è tornato a parlare dell’eliminazione in Coppa Italia e ha commentato gli episodi delle due partite disputate contro la Lazio.
La conferenza stampa di Allegri
Sabato alla Lazio è stato tolto un angolo che era angolo e ha perso. Mentre noi giovedì siamo stati eliminati per un angolo che non era angolo. Il calcio l’ha inventato un diavolo, ci sono certe combinazioni…ma ci abbiamo riso sopra.