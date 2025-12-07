Allegri torna sulla Lazio: “Siamo stati eliminati per un angolo che non c’era”

In occasione della conferenza stampa pre Torino-Milan, il mister Massimiliano Allegri è tornato a parlare dell’eliminazione in Coppa Italia e ha commentato gli episodi delle due partite disputate contro la Lazio.

Sabato alla Lazio è stato tolto un angolo che era angolo e ha perso. Mentre noi giovedì siamo stati eliminati per un angolo che non era angolo. Il calcio l’ha inventato un diavolo, ci sono certe combinazioni…ma ci abbiamo riso sopra.