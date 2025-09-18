Abodi: "Derby alle 12:30? Il derby serale ha insegnato prudenza ma non è certamente una resa"

Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i giovani, ha rilasciato delle dichiarazioni all'Ansa riguardanti il derby della Capitale Lazio-Roma, in programma domenica 21 settembre e diretto nuovamente dal fischietto Simone Sozza, che dovrà giocarsi alle ore 12:30, per prevenire scontri e tensioni.

Le dichiarazioni del ministro Andrea Abodi all'Ansa

Il derby della Capitale in programma alle ore 12:30

C'è un grande rispetto per chi prende le decisioni, io resto dell'idea che è la stessa, non perché non la cambi ma perché in questo caso la confermo, che ho sempre avuto anche da Presidente di Lega B e cioè che le difficoltà che ci sono, nel rispetto di chi deve gestire l'ordine pubblico, bisogna affrontarle.

Non è certamente una resa, non ci si piega di fronte ai delinquenti ma io penso soprattutto a tutti gli altri che sono tanti, che sono quasi tutti, che appartengono alla categoria del tifo sano che vedono condizionata la propria agenda.