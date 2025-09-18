Abodi: "Derby alle 12:30? Il derby serale ha insegnato prudenza ma non è certamente una resa"
Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i giovani, ha rilasciato delle dichiarazioni all'Ansa riguardanti il derby della Capitale Lazio-Roma, in programma domenica 21 settembre e diretto nuovamente dal fischietto Simone Sozza, che dovrà giocarsi alle ore 12:30, per prevenire scontri e tensioni.
Le dichiarazioni del ministro Andrea Abodi all'Ansa
Il derby della Capitale in programma alle ore 12:30
C'è un grande rispetto per chi prende le decisioni, io resto dell'idea che è la stessa, non perché non la cambi ma perché in questo caso la confermo, che ho sempre avuto anche da Presidente di Lega B e cioè che le difficoltà che ci sono, nel rispetto di chi deve gestire l'ordine pubblico, bisogna affrontarle.
Non è certamente una resa, non ci si piega di fronte ai delinquenti ma io penso soprattutto a tutti gli altri che sono tanti, che sono quasi tutti, che appartengono alla categoria del tifo sano che vedono condizionata la propria agenda.
É chiaro che le esperienze del derby serale hanno insegnato prudenza, peraltro chi si occupa di ordine pubblico va ringraziato ogni giorno e conosce cose che noi non conosciamo, ovvero fa delle attività di intelligence che consentono di prevedere alcuni fenomeni e di limitarne gli impatti nella vita di tutti. Io però mi auguro che si riesca tutti insieme con la responsabilità dei club, con la responsabilità della Lega, della Federazione, anche del sottoscritto, a non sottostare a queste esigenze che sono oggettivamente un'eccezione, mi auguro, e non la regola.