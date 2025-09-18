Cana: "26 maggio? Ricordo ancora gli occhi dei tifosi pieni di gioia. Sul derby di domenica..."

L'incontro tanto atteso dalle due tifoserie della Capitale si avvicina, domenica 21 settembre alle ore 12:30 la Lazio e la Roma scenderanno in campo allo stadio Olimpico per affrontarsi nella storica battaglia. In merito al derby e al trionfo delle aquile il 26 maggio in Coppa Italia si è espresso l'ex calciatore ed eroe Lorik Cana ai microfoni di Radio Laziale.

Le dichiarazioni di Lorik Cana a Radio Laziale

Sul grande trionfo del 26 maggio

Il primo ricordo che ho del 26 maggio sono gli occhi dei tifosi laziali pieni di gioia. Eravamo consapevoli di cosa significasse per la gente quella partita, oltre che per i giocatori che non avevano mai alzato una Coppa.

Partimmo molto forte in quella stagione, poi facemmo fatica in inverno fermandoci con il Fenerbahce ai quarti in Europa, quando poi finì il Campionato ci preparammo per la finale con la Roma andando in ritiro a Norcia, tra l'altro facemmo una cena 5 giorni prima in cui mangiammo e bevemmo tanto.

Sul mister Petkovic

Fece un grande lavoro mister Petkovic nella preparazione di quella partita mantenendo una calma generale nella squadra e lavorando senza troppe pressioni.

Sulla vittoria della Coppa e su Miro Klose

Avevamo una buona solidità dietro e anche una buona esperienza, poi se davanti hai un giocatore come Miro Klose diventa tutto più semplice.

Su Lulic

Lulic aveva una leggerezza mentale incredibile prima del derby, lui e Onazi erano i più tranquilli e fecero la differenza, giocarono con una voglia e una leggerezza che poi ha ripagato.

Sui calciatori con cui ha più rapporto

I giocatori con cui ho più rapporti di quella squadra sono Lulic, che incontro spesso, Klose, Mauri, Candreva e Konko sono rimasto in contatto.

Sul derby di domenica