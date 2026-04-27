Calciomercato, Daniel Maldini resterà alla Lazio? Condizioni e cifra per il riscatto

Il tempo delle attese sta per scadere. Per Daniel Maldini, le prossime due settimane rappresentano un crocevia fondamentale non solo per la stagione della Lazio, ma per il futuro della sua carriera. Dopo aver smaltito gli acciacchi che lo hanno tenuto lontano dal rettangolo verde nelle recenti sfide contro Napoli e Atalanta, il classe 2001 è tornato a pieno regime. Il ragazzo ha scelto la via del silenzio, lavorando sodo a Formello.

Chance dal primo minuto contro l'Udinese

​Sarri è pronto a rimescolare le carte. Con Noslin che accusa ancora i postumi del match contro il Napoli e necessita di riposo, la maglia da titolare per l’attacco è oggetto di un vero e proprio testa a testa. Maldini si contende il posto con Dia, con il Comandante che scioglierà i dubbi solo a ridosso del fischio d'inizio. Per l’ex Atalanta, questa è un’opportunità d'oro: scendere in campo oggi significa riprendersi il palcoscenico e dimostrare che la scommessa fatta a gennaio può fruttare pesantemente.

​Il nodo riscatto: i 14 milioni che pesano

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, un'ipotetica vittoria della Coppa Italia, garantirebbe l'Europa League e farebbe scattare il riscatto automatico, con 14 milioni che finirebbero nelle casse dell'Atalanta. Il club biancoceleste si trova davanti a una scelta strategica, consapevole che ogni prestazione di Maldini da qui a fine maggio sarà finita sotto la lente d’ingrandimento. Dopo anni vissuti in cerca di una continuità mai trovata tra Milan, esperienze in prestito e Bergamo, Daniel ha l’occasione di trovare finalmente un "porto sicuro" a Roma. In caso contrario, il ritorno alla Dea tornerebbe a essere un’ipotesi concreta, ma il talento ha ancora 90 minuti alla volta per convincere il Comandante di meritare la conferma.