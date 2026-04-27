Missione Inter: la strategia del Comandante per preparare l'importante finale

C’è un finale di stagione da vivere col fiato sospeso, ma la Lazio di Maurizio Sarri sta preparando il terreno con massima attenzione. Con la finale del 13 maggio contro l’Inter all’orizzonte, le tre sfide di campionato che precedono l’appuntamento di gala, a partire da quella odierna contro l’Udinese, sono da gestire con grande intelligenza tattica. Il tecnico toscano punta a tutelare i suoi uomini chiave: l’obiettivo è scongiurare infortuni e affaticamenti muscolari, motivo per cui, come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, questa sera all’Olimpico si vedrà quasi certamente una formazione rivista, con un turnover studiato per dosare le energie.

Il dogma della solidità e la sfida alle punte

​La formula biancoceleste è ormai un marchio di fabbrica: meno ossessione per il possesso palla e più verticalità, puntando tutto su una difesa diventata un vero fortino. Come riportato sempre dal quotidiano, un dato su tutti spiega la bontà di questo approccio: in Serie A, la porta laziale è l'unica rimasta inviolata in situazioni di contropiede avversario. Adesso però, dopo gli ultimi impegni, la palla passa agli attaccanti. Il mister ha lanciato un messaggio chiaro: è tempo di tornare a timbrare il cartellino. Ritrovare la vena realizzativa è fondamentale non solo per i punti in palio, ma per arrivare all'impegno di metà maggio con le polveri asciutte e il morale alto.

​L'obiettivo Campionato

​Qualcuno potrebbe pensare che, senza obiettivi di altissima classifica, queste partite siano poco più di un allenamento, ma non è così. La Lazio ha un traguardo concreto da blindare: chiudere il campionato tra le prime otto della classe. Questo piazzamento è tutt'altro che banale, poiché garantirebbe l'accesso diretto agli ottavi di finale di Coppa Italia, evitando di dover rientrare in campo ad agosto per affrontare i fastidiosi turni preliminari. Un incentivo in più per onorare il campo fino all'ultima giornata.