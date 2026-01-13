Lazio-Pedraza, arrivata la firma: i dettagli sull’accordo
Svolta di mercato tra la Lazio e Pedraza, terzino sinistro nel mirino dei biancocelesti per rafforzare le fasce da mettere a disposizione di Sarri nella seconda parte di stagione.
Pedraza sempre più vicino
Secondo quanto raccolto dall’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, il difensore spagnolo ha ufficialmente firmato con la Lazio il preliminare di contratto che prevede due anni con opzione dal 1° luglio a parametro zero. Tuttavia, al momento l’idea di vederlo vestire la maglia laziale in anticipo sembra una possibilità remota.