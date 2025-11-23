Le formazioni ufficiali di Lazio-Lecce: Sarri sceglie Pellegrini

Alle 18.00 scatterà Lazio-Lecce con le due formazioni che hanno bisogno di punti per guardare al futuro con maggiore positività: la squadra di Sarri, infatti, si dovrà preparare ad un tour di partite molto complicate, mentre i salentini hanno bisogno di punti per mettere un cuscinetto sui bassifondi della classifica.

Sarri e Di Francesco hanno scelto il proprio undici iniziale, che solcherà il prato dell'Olimpico.

La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. 

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Hysaj, Nuno Tavares, Vecino, Belahyane, Pedro, Noslin. 

Allenatore: Sarri.

La formazione ufficiale del Lecce

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Morente; Berisha, Camarda, Sottil. 

A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Stulic, N'Dri, Perez, Helgason, Banda, Kouassi, Pierotti, Kaba, Kovac, Maleh. 

Allenatore: Di Francesco.

