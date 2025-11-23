Le formazioni ufficiali di Lazio-Lecce: Sarri sceglie Pellegrini
Sarri e Di Francesco hanno scelto il proprio undici iniziale, che solcherà il prato dell'Olimpico
Alle 18.00 scatterà Lazio-Lecce con le due formazioni che hanno bisogno di punti per guardare al futuro con maggiore positività: la squadra di Sarri, infatti, si dovrà preparare ad un tour di partite molto complicate, mentre i salentini hanno bisogno di punti per mettere un cuscinetto sui bassifondi della classifica.
La formazione ufficiale della Lazio
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.
A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Hysaj, Nuno Tavares, Vecino, Belahyane, Pedro, Noslin.
Allenatore: Sarri.
La formazione ufficiale del Lecce
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Morente; Berisha, Camarda, Sottil.
A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Stulic, N'Dri, Perez, Helgason, Banda, Kouassi, Pierotti, Kaba, Kovac, Maleh.
Allenatore: Di Francesco.