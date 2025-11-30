Milan-Lazio, Marelli: "Rigore? Il braccio era in posizione naturale..."

Luca Marelli, moviolista di Dazn, si è espresso ai microfoni della piattaforma riguardo il rigore negato dal direttore di gara Collu alla Lazio poco prima del termine della gara contro il Milan, inoltre, ha spiegato il motivo del suo commento nel corso dell'incontro.

A mio parere non c’è rigore, non è da assegnare per tre motivi. L’estrema vicinanza dei giocatori, il fatto che il braccio non si muove verso il pallone e Pavlovic è di spalle, pertanto non ci sono gli elementi per l’assegnazione di un calcio di rigore. A mio parere Collu ha preso la decisione giusta ma per la via sbagliata. Lui dice che Pavlovic è trattenuto da Marusic, ma Pavlovic lo trattiene a sua volta. La realtà è che sarebbe stato più semplice uscire dall’OFR e annunciare che il rigore non poteva essere concesso perché il braccio è in posizione naturale. La spiegazione si presta a molte critiche, perché è evidente che i due si trattengono a vicenda.