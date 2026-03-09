Lazio-Sassuolo, Marusic: "Gol pesante e punti troppo importanti per noi”

Al termine di Lazio-Sassuolo, Adam Marusic, che ha siglato il gol decisivo, è intervenuto ai microfoni di Dazn e Sky Sport.

Le dichiarazioni di Marusic a Sky Sport

Un gol molto pesante, troppo importante per noi in questo momento. Sono molto felice di questi tre punti, dobbiamo continuare così. Salvezza? Dobbiamo trovare motivazioni in ogni partita, devono essere tutte finali. Non abbiamo parlato di salvezza, siamo la Lazio e nella nostra testa ci sono altri obiettivi.

Le dichiarazioni di Marusic a Dazn