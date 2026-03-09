Lazio-Sassuolo, Marusic: "Gol pesante e punti troppo importanti per noi”
Al termine di Lazio-Sassuolo, Adam Marusic, che ha siglato il gol decisivo, è intervenuto ai microfoni di Dazn e Sky Sport.
Un gol molto pesante, troppo importante per noi in questo momento. Sono molto felice di questi tre punti, dobbiamo continuare così. Salvezza? Dobbiamo trovare motivazioni in ogni partita, devono essere tutte finali. Non abbiamo parlato di salvezza, siamo la Lazio e nella nostra testa ci sono altri obiettivi.
Un gol molto importante per noi. Volevamo portare i tre punti e siamo riusciti. Dobbiamo continuare così e vediamo dove possiamo arrivare in campionato. Centravanti? Mi capita. Mancavano pochi minuti e nella testa mi sono detto di andare avanti. Ci ho creduto e ho fatto questo gol così importante. Tifosi? Per me lo stadio pieno è troppo impostante, come penso per tutti. Per ora loro hanno deciso così, spero che tornino il prima possibile.