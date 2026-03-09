Lazio-Sassuolo, Isaksen: “Ci mancano i tifosi, speriamo di rivederli presto”

Le parole del danese al termina del match contro i neroverdi

Matteo Ischiboni /

Al termine della sfida tra Lazio e Sassuolo, Gustav Isaksen ha analizzato la vittoria ai microfoni di Sky Sport e Dazn.

Di seguito le parole: 

Ogni partita è importante per noi. La Coppa Italia è un grande obiettivo, ma dobbiamo continuare anche in campionato, nessuno sa cosa può succedere in Serie A. Prendiamo più punti possibili.

Tifosi? Non è facile, ci mancano i tifosi. Speriamo possano tornare presto, noi cerchiamo di fare sempre la prestazione e speriamo di rivederli presto.

