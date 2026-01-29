Lazio, Pellegrini: "Abbiamo tanta voglia di rivalsa. Come vivo questo momento da tifoso?..."

Luca Pellegrini ha rilasciato delle dichiarazioni al Match Program in vista della gara Lazio-Genoa, in programma venerdì 30 gennaio alle ore 20:45 e visibile sulla piattaforma Dazn.

Lavoriamo tutti i giorni per uscire da questa situazione, provando a indirizzare bene il finale di stagione. Il gruppo sotto questo aspetto sta reagendo bene e si sta unendo ancora di più. Abbiamo tanta voglia di rivalsa.

Molto, stanno dimostrando voglia di fare bene e attaccamento. Li ho visti tutti carichi e pronti a dimostrare le loro qualità. Spero che ci possano dare una mano.

In questo momento la cosa più complicata è separare l'emotività dalla situazione attuale. Non è un momento facile, da una parte essere tifoso è un'arma in più perché ti coinvolge al massimo, mentre dall'altra ti impedisce di staccare mentalmente anche quando sei a casa, diventa il tuo chiodo fisso. Fortunatamente però, come detto, siamo un bel gruppo e questo è positivo perché aiuta tutti. Ecco perché rimango fiducioso per il resto della stagione.