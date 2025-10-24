Lazio-Juventus, ecco quando ci sarà la conferenza stampa di Tudor

Poco più di 48 ore e le luci dello stadio Olimpico di Roma si accenderanno per ospitare il match Lazio-Juventus. Davanti due allenatori che hanno vissuto la panchina di entrambe le squadre: Maurizio Sarri ed Igor Tudor. Quest'ultimo vive un momento particolare ed arriva da due sconfitte. Prima quella con il Como di Fabregas per 2-0 e poi quella arrivata in campo europeo, contro il Real Madrid per 1-0 in Champions League. Igor Tudor parlerà nella conferenza stampa ( pre Lazio-Juventus ) sabato 25 ottobre alle ore 14.30.

Il comunicato della Juventus sulla conferenza stampa

Lazio e Juventus si affronteranno domenica 26 ottobre 2025 alle ore 20:45 a Roma nel match che sarà valido per l'8ª giornata della Serie A 2025/2026. Nella giornata di domani, sabato 25, Igor Tudor presenterà in conferenza stampa alle ore 14:30 la sfida contro la squadra biancoceleste. La conferenza di vigilia sarà, come sempre, in diretta sujuventus.com: per seguirla sarà sufficiente collegarsi e registrarsi gratuitamente e ascoltare così le parole del tecnico della Juventus a poche ore dall'incontro che vedrà i bianconeri protagonisti!

Tudor e il periodo Lazio

Proprio Igor Tudor il nome per sostituire Maurizio Sarri a marzo del 2024. Il tecnico croato ha debuttato il 30 marzo nel match contro la sua attuale squadra, la Juventus. In quell'occasione i biancocelesti vinsero 1-0 grazie ad un gol di testa nel recupero di Adam Marusic. Per Tudor 11 le partite sulla panchina della Lazio: 9 in campionato totalizzando 17 punti; 2 invece i match di coppa Italia, ancora contro la sua Juventus, collezionando una sconfitta ( 2-0 a Torino ) e una vittoria in casa ( 2-1 allo stadio Olimpico di Roma.