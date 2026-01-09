Buon compleanno Sergio Cragnotti, il presidente più vincente della storia della Lazio

Il 9 gennaio è una data speciale in casa Società Sportiva Lazio. Oltre all’anniversario del club biancoceleste, infatti, nello stesso giorno compie gli anni anche Sergio Cragnotti, il presidente più vincente della storia laziale, nato nel 1940 e oggi arrivato a spegnere 86 candeline.

La sua presidenza ha segnato un’epoca irripetibile. Nel maggio del 1998 la Lazio, sotto la sua guida, fu la prima società calcistica italiana a entrare in Borsa, inaugurando una fase di profonda trasformazione economica e sportiva. Ma è soprattutto sul campo che l’era Cragnotti ha lasciato un’impronta indelebile.

Durante la sua gestione, la Lazio ha conquistato uno Scudetto, due Coppe Italia, due Supercoppe Italiane, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa Europea, affermandosi stabilmente anche a livello internazionale. A questi successi si aggiungono due secondi posti in campionato e la storica finale di Coppa UEFA disputata a Parigi contro l’Inter, simbolo di una squadra capace di competere ai massimi livelli europei.

Un ciclo straordinario che ha scritto alcune delle pagine più gloriose della storia biancoceleste e che rende Sergio Cragnotti una figura centrale e indelebile nel cuore dei tifosi della Lazio.