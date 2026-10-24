Lazio-Parma, Frattesi atterrato in area: proteste e la Lazio pubblica la foto
Proteste all'Olimpico per un contatto in area su Frattesi. Nessun rigore, poi la Lazio pubblica proprio la foto dell'episodio.
Lazio-Parma, 0-0 all'intervallo ma scoppia la polemica
Si chiude sullo 0-0 il primo tempo di Lazio-Parma, ma allo Stadio Olimpico a far discutere è soprattutto un episodio avvenuto nell'area di rigore del Parma.
Frattesi viene atterrato in area dopo un intervento da dietro, ma l'arbitro decide di lasciare proseguire e non assegna il calcio di rigore alla Lazio. Una decisione che provoca immediatamente numerose proteste.
I giocatori biancocelesti chiedono il penalty, mentre dagli spalti dell'Olimpico arriva la reazione del pubblico. L'arbitro, però, conferma la propria decisione e l'episodio non porta all'assegnazione del rigore neppure dopo il controllo VAR.
Secondo quanto mostrato nel post pubblicato dalla Lazio al termine del primo tempo, il club biancoceleste ha scelto proprio un'immagine dell'intervento subito da Frattesi in area di rigore per accompagnare il risultato di 0-0 all'intervallo.
Lazio, sui social proprio la foto dell'episodio su Frattesi
Una scelta destinata inevitabilmente a far discutere. Nel post dedicato alla fine della prima frazione, infatti, la Lazio non utilizza una normale immagine della partita, ma proprio la fotografia del momento dell'intervento su Frattesi.
Nello scatto si vede il centrocampista biancoceleste durante il contatto da dietro che ha provocato le proteste della squadra e dello Stadio Olimpico.
Il primo tempo di Lazio-Parma termina quindi senza reti, sul punteggio di 0-0, ma con l'episodio nell'area del Parma al centro delle discussioni.
Nella pagina successiva la foto che evidenzia il chiaro fallo da rigore