Ufficiale, Attilio Lombardo ritorna nello staff della Sampdoria: ecco quale ruolo ricoprirà

Un grande ritorno per la Sampdoria, dopo il doloroso addio ad aprile della stagione scorsa, l'ex vice mister Attilio Lombardo è ritornato nello staff del club di Serie B, tuttavia, questa volta l'ex centrocampista ricoprirà un ruolo diverso.

Sampdoria, il ruolo di Attilio Lombardo

È ufficiale, dopo aver salvato il club nella stagione scorsa e il suo conseguente addio, che aveva spezzato il cuore dell'ex centrocampista e dei tifosi blucerchiati, Attilio Lombardo è tornato a far parte dello staff tecnico della Sampdoria con il ruolo di collaboratore tecnico. Le buone notizie non finiscono qui, infatti, il contratto firmato dall'ex Cremonese, Sampdoria, Juventus, Crystal Palace e Lazio è a medio-lungo termine, ma non solo, Popeye continuerà a collaborare con il club a prescindere dalla durata del tecnico Angelo Gregucci e del vice Salvatore Foti sulla panchina. Ottime notizie per il tifosi blucerchiati che potranno riabbracciare il loro amato Attilio Lombardo.

Sampdoria, il ritorno di Attilio Lombardo: il comunicato

L’U.C. Sampdoria comunica che Attilio Lombardo si unirà allo staff della prima squadra con l’incarico di collaboratore tecnico, integrando così il gruppo di lavoro di mister Angelo Gregucci

