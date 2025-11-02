Atalanta, anche Juric rischia l'esonero: ecco i due nomi in lizza

Il Campionato di Serie A è cominciato soltanto da 10 giornate, tuttavia, molte Società sono già scontente dell'andamento delle proprie squadre ed hanno cominciato a valutare le varie soluzioni per riportare i propri club in alto, come nel caso dell'Atalanta che sembra stia pensando ad altri nomi per la panchina nerazzurra.

Atalanta, Juric rischia l'esonero: i possibili sostituti

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il gol segnato da Nicolò Zaniolo, che ha permesso all'Udinese di conquistare 3 punti nell'incontro con la Dea, potrebbe costare molto caro al tecnico Ivan Juric, infatti, sembra che la Società nerazzurra stia riflettendo sulle mosse per riportare l'Atalanta a trionfare. La sconfitta nella 10a giornata del Campionato di Serie A e la vittoria che manca dal match a casa del Torino del 21 settembre potrebbero portare all'esonero dell'attuale mister, tanto che la dirigenza nerazzurra sta già valutando Raffaele Palladino e Thiago Motta come possibili sostituti, infatti, il primo ha sorpreso tutti rescindendo il contratto con la Fiorentina, mentre l'arrivo del secondo sarebbe più complicato dato che il tecnico è ancora legato alla Juventus. La posizione di Juric, tuttavia, non è l'unica in bilico, infatti, anche il Direttore Sportivo Tony D'Amico potrebbe rischiare il posto.

