Auguri a Marcelo Salas: arriva il messaggio della S.S.Lazio

Oggi festeggia gli anni un ex attaccante che rappresenta un pezzo di storia in casa Lazio, parliamo di Marcelo Salas. Per lui 51 candeline da spegnere il giorno della vigilia di Natale. Classe 1974 arrivò nella capitale nell'estate del 1998 dal River Plate ed a Roma lasciò sicuramente il segno sopratutto per un gol decisivo nella finale di Supercoppa europea contro l'armata inglese di Alex Ferguson, il Manchester United. La sua rete di sinistro fu determinante per alzare il prestigioso trofeo al cielo. A ricordare il suo compleanno ci ha pensato anche la società con un messaggio tramite i social.

Il messaggio social della S.S.Lazio

L'arrivo di Salas in biancoceleste

Estate 1998 e la grande Lazio di Cragnotti che stava diventando sempre più una corazzata incredibile per vincere in Italia ed in Europa. Obiettivo principale di quel calciomercato estivo fu Marcelo Salas, attaccante che aveva attirato le attenzioni di tanti grazie alle sue prestazione con la maglia del River Plate. Non solo che aveva fatto vedere in Argentina ma anche un mondiale di livello con la maglia del Cile. Sbarcò a Roma e ci rimase per 3 stagioni. Il resto è storia.