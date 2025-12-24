Tragedia sulla neve: muore il calciatore tedesco Hertner

Lutto, tragedia ed incredulità per quanto successo a Sebastian Hertner. Il calciatore tedesco è infatti morto dopo essere caduto da circa 70 metri da una seggiovia durante una vacanza sulla neve, in Montenegro. Aveva soli 34 anni ed era in villeggiatura a Savin Kuk, nel Montenegro settentrionale, quando la seggiovia si è staccata improvvisamente, facendolo precipitare e morire. Sua moglie, che era con lui in quel momento, è sopravvissuta ma è rimasta gravemente ferita ed è ricoverata in ospedale con una gamba rotta dopo essere rimasta intrappolata nella sedia danneggiata.

La carriera di Hertner

Giocatore di ruolo centrale difensivo, Sebastian Hertner, calciatore 34enne con un passato nelle nazionali giovanili U18 e U19 della Germania e una lunga carriera nella seconda serie tedesca. Attualmente era capitano dell' Etsv Amburgo.

Il messaggio del suo club